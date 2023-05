Silberbauer duimt voor snelle rentree Dost bij FC Utrecht: ‘Een doelpuntmaker kan het verschil maken’

Al die bezorgers in de straat, dat moet toch anders kunnen? In Utrecht gaan ze dat nu anders doen

Tien leveringen met tien verschillende bezorgbusjes op één dag bij een bedrijf. Dat moet toch anders kunnen, vinden ze bij de nieuwe stadshub in Utrecht-Oost. De hub aan de Winthontlaan zal pakketten en pallets ontvangen en deze dagelijks in één keer afleveren bij huizen en bedrijven in oostelijk Utrecht.