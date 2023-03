Silberbauer eist dat FC Utrecht ontwaakt uit Spakenburgse nachtmerrie: ‘We moeten laten zien wie we zijn’

Michael Silberbauer, afgelopen dinsdag tegen Spakenburg afwezig vanwege griepverschijnselen, zit vrijdagavond weer op de FC Utrecht-bank. Winnen van Fortuna Sittard, de tegenstander, is volgens hem de remedie om de bekerdreun wat te verzachten. ,,We moeten laten zien dat we geleerd hebben van onze fouten.”

Ja, het vrat aan hem, afgelopen dinsdag. Michael Silberbauer geeft het ruiterlijk toe. Grieperig op de bank zag hij thuis hoe FC Utrecht voor een van de grootste sportieve schandalen in de clubhistorie zorgde, door in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi met 1-4 te verliezen van Spakenburg.

Toch wil de Deen nu, kort voor het competitieduel met Fortuna Sittard, niet meer te veel terugkijken. ,,We moeten laten zien dat we geleerd hebben van onze fouten”, zegt hij. ,,Karakter tonen, laten zien wie we zijn; voor die opdracht staan we nu.”

Booth afwezig

FC Utrecht mist vrijdag tegen de Limburgers nog altijd Taylor Booth, al is de verwachting dat hij snel weer inzetbaar is. De revalidatie van Can Bozdogan laat vermoedelijk nog langer op zich wachten, aangezien hij nog altijd niet terug is op het trainingsveld. Bas Dost en Nick Viergever maken daarentegen al wél weer hun meters op het oefengras, zij het individueel. Het lijkt erop dat het ervaren tweetal op redelijk korte termijn terug is in de wedstrijdselectie.

Victor Jensen, die gisteren vanwege wat lichte klachten binnen trainde, zal vrijdagavond tegen Fortuna Sittard zeer waarschijnlijk wel gewoon kunnen spelen. Luuk Brouwers, van wie nog niet duidelijk is hoe ernstig zijn tegen Spakenburg opgelopen blessure is, is er hoe dan ook niet bij. Hij is geschorst.

