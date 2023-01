Silberbauer wil ‘energie’ zien tegen Feyenoord en koestert aanwezigheid Labyad

In een gisteren al bijna uitverkocht stadion Galgenwaard, wil de Deen Feyenoord morgen te lijf gaan met drie aanvaller. Het ziet ernaar uit dat Othman Boussaid en Taylor Booth de voorzetten moeten gaan leveren aan de weer helemaal fitte spits Bas Dost. ,,Feyenoord is een goede ploeg waartegen het heel zwaar gaat worden, dat beseffen we”, zegt Silberbauer, opvolger van de opgestapte Henk Fraser. ,,Aan ons de taak om met energie te spelen. Kansen liggen er altijd.”

We zijn blij dat Zakaria er is, maar fit worden is nu prioriteit voor hem

Zakaria Labyad is er hoe dan ook nog niet bij tegen Feyenoord. De clubloze aanvaller traint al wel mee met FC Utrecht, waar hij revalideert van zijn blessure. De verwachting is dat hij snel een contract tekent bij zijn oude club. Al wil Silberbauer hier niet op vooruit lopen. ,,We zijn blij dat Zakaria er is, maar fit worden is nu prioriteit voor hem. Dan zien we daarna wel verder.”