Sinds Noppert wil Fos (9) keeper worden, net zoals vader Edwin (59): ‘Het wordt weer net als vroeger’

column Jerry: de gemeente Utrecht geeft haar inwoners te kennen dat ze de pot op kunnen

In het verkiezingsjaar 2022 verloor GroenLinks in Utrecht een kwart van zijn/haar/hen kiezers. Een smadelijke nederlaag, die door de fractie uitbundig werd gevierd. Want ondanks dat verlies was het GroenLinks gelukt de grootste te blijven. Het is de gangbare partijpolitieke interpretatie van een Cruijffiaanse paradox: je heb pas verloren als je je verlies niet meer als winst ken verkopen.

