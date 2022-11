Sint en pieten na jaren weer met brandweerauto dorp Lopik in: ‘Ook roetvegen komen door de schoorsteen’

Man wordt meters meege­sleurd bij verkeersru­zie, maar bestuurder wordt vrijgespro­ken: ‘Ze wilden me lynchen’

Een 31-jarige Utrechter is door de rechtbank vrijgesproken van de verdenking dat hij bij een ruzie in Doorn opzettelijk met de auto is ingereden op iemand met wie hij het aan de stok had. Deze man werd meters meegesleurd – hangend aan een autoportier – en raakte flink gewond, maar bewijs dat de verdachte hem van het leven wilde beroven ontbreekt. ,,Ik was op de vlucht, ze wilden me lynchen.’’

10 november