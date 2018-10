Sinterklaas dreigt Culemborg voorbij te varen door lage waterstand

Quote Bij de havenin­gang is momenteel nog maar een diepgang van 1.20 meter, voor de pakjesboot is 1.80 meter nodig Ad Moerman, havenmeester Jachthaven en Camping De Helling Het ontvangstcomité zoekt koortsachtig naar een alternatief. Eén ding is zeker: de komst van de goedheiligman naar de Lekstad gaat hoe dan ook door.



Wordt het een helikopter? Een Venetiaanse gondel misschien? Of toch de splinternieuwe boot van de Culemborgse Reddingsbrigade? Anja Elands, ondernemer op de Markt en lid van het Sintcomité, reageert lachend. ,,Ja, dit is een bijzondere situatie die ik ook nog niet eerder heb meegemaakt. We houden alle opties open. Zoals het nu is, kan de pakjesboot er niet door. Dus zijn we bezig met een plan B. En een plan C. Wat die inhouden? Begin november nemen we een beslissing. Dan maken we ook de Sinterklaaskrant en daar komt in te staan hoe de Sint arriveert. En daar veranderen we dan ook niets meer aan, wat er ook gebeurt.’’

Hoge drempel

Volgens traditie koerst de Pakjesboot 11, in werkelijkheid een sleepboot met de naam Lambert die in 1930 is gebouwd, vanuit het oosten via de Lek op Culemborg af om aan het begin van de Culemborgse jachthaven aan te meren. Daarvoor moet echter wel eerst de ‘drempel’ bij de haveningang worden genomen. ,,En daar is de diepgang momenteel nog maar 1.20 meter’’, meldt havenmeester Ad Moerman van Jachthaven en Camping De Helling. ,,Voor de pakjesboot is 1.80 meter nodig.” Naast de zoektocht naar alternatief vervoer, worden ook de weersvooruitzichten nauwlettend gevolgd. Havenmeester Moerman heeft er een hard hoofd in. ,,Met het weer weet je het natuurlijk nooit, maar gelet op de huidige toestand is het eerder een kwestie van weken dan van dagen voordat het waterpeil weer op niveau is. In Duitsland staan de meren nog droog en ook die moeten eerst weer vol.’’

In Culemborg is geregeld ‘gedoe’ rond Sinterklaas. Dan weer lagen ondernemersverenigingen met elkaar in de clinch. Gevolg: de sint arriveerde in twee opeenvolgende weekeinden op verschillende plaatsen in de stad. Ook was er ooit een grote zoektocht naar een passend – dus wit – paard. Een ander jaar was niet tijdig geregeld dat een beweegbare verkeerspaal zakte, met het effect dat de hele stoet twintig minuten moest wachten voordat iemand het knopje vond. En het dieptepunt was de Sinterklaas met het postuur van een gezellige kerstman. Die kon niet op een paard klimmen en kwam dus met de koets, wat velen niet gepast vonden.

