Sjoerd Potters wil burgemeester van De Bilt blijven: ‘Veel dierbare herinneringen gebracht’

Potters ziet het burgemeesterschap als een mooi ambt wat hij de afgelopen vijf jaar met veel plezier heeft gedaan, zo laat hij op Twitter weten. ,,Het heeft me veel dierbare herinneringen en bijzondere ontmoetingen gebracht. Daarom heb ik het presidium zojuist gemeld dat ik graag voor een herbenoeming in aanmerking kom.”

Potters, die voorheen lid van de Tweede Kamer was voor de VVD, heeft in de afgelopen vijf jaar een paar grote zaken als burgemeester zien langskomen. Het boerenprotest kwam twee keer naar De Bilt om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het RIVM.

Gasexplosie in flat

Afgelopen jaar kreeg Potters als burgemeester te maken met de gasexplosie van een flat in Bilthoven waarbij hij zichtbaar aanwezig was voor burgers en gewonde brandweermannen. De raad zal op korte termijn beslissen of Potters zijn tweede termijn mag starten als burgemeester.

Daarnaast is Potters vandaag gekozen tot de nieuwe voorzitter van M50. Dat is het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland. Hij neemt het voorzitterschap over van Koos Janssen, de burgemeester van Zeist. Potters was de afgelopen jaren al lid van het dagelijks bestuur en was binnen M50 verantwoordelijk voor de lobby.