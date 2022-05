Slachtoffer (65) van straatroof in Utrecht wendt zich tot dader: ‘Sta eens stil bij wat je een ander aandoet’

De 65-jarige vrouw uit Maarssen die op 11 februari van dit jaar gewond raakte bij een gewelddadige straatroof in de Utrechtse binnenstad is nog steeds aan het revalideren. Zij liep onder meer een scheur in haar heup op en kon geen trappen meer lopen. De vrouw was enige tijd aangewezen op een rolstoel. Ook brak zij een vinger.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond vertelde het slachtoffer dat zij bijna drie maanden later nog steeds niet de oude is. Het is zelfs de vraag of zij ooit helemaal zal herstellen. De vrouw werd omstreeks halfacht ter hoogte van de Stadhuisbrug van haar tas beroofd terwijl zij op weg was naar haar werk.

De politie had nog geen tips ontvangen die hebben geleid tot aanhouding van de overvaller. Daarom werd in de uitzending opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak. Behalve de camerabeelden van de dader was ook een uitgebreide reconstructie te zien van wat er die ochtends gebeurde.

Het slachtoffer wandelde vanaf Utrecht-Centraal over de Oudegracht naar haar werk. De latere overvaller zette het op een drafje toen hij haar verderop zag lopen, het was op dat moment nog stil op straat. Hij droeg een mondkapje voor zijn gezicht en een capuchon over zijn hoofd. Van achteren greep hij naar de tas die om haar schouder hing, waarbij de vrouw ten val kwam en gewond raakte.

Sigaret

In haar tas zat niet veel meer dan haar telefoon. Op de camerabeelden is te zien hoe de overvaller verder loopt over de Mariaplaats en even in een portiek verdwijnt, kennelijk om zijn buit te bekijken. Te zien is ook dat hij even later op Utrecht-CS iemand aanspreekt en kennelijk om een sigaret vraagt. Hij droeg op dat moment geen mondkapje meer.

De gestolen tas heeft hij dan niet meer bij zich. In de uitzending wendde het slachtoffer zich met enkele woorden rechtstreeks tot de dader. Ze vroeg hem ook eens stil te staan bij het leed wat hij een ander aandoet. De vrouw kan pas sinds kort met behulp van krukken kleine stukjes lopen en heeft nog veel pijn.

