Slachtoffer dodelijke schietpartij is Utrechter Paul (37), hij suste volgens getuigen een ruzie

Ook het Internatio­naal Lied Festival mag weer plaatsvin­den: ‘Een lied kan je raken in je ziel’

8 oktober De festivals mogen weer. En dus grijpt het International Lied Festival in Zeist ook weer zijn kans. Niet met strakke ritmes of coole dj’s. Bestuurslid Fred Eggink legt graag nog even uit wat je dan wél kunt verwachten van deze vijfde live editie, die in heel Europa bekend is.