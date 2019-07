Slachtoffer liquidatie Houten is bekende crimineel

Een andere buurman is nog zichtbaar aangedaan. Het gebeurde bijna achter zijn tuindeur. ,,Dit is heel erg. Ik kon niet anders bedenken dan dat dit een liquidatie was. Ik ben na de schoten naar buiten gegaan en zag een vrouw en haar zoon helemaal in paniek. Ik zag ook de man, neergeschoten. Ik heb de vrouw nog wat water gegeven. Het was heel heftig.”



Hij was rond half elf naar bed gegaan. ,,Ik hoorde knallen en schrok wakker. Eerst dacht dat ik het gedroomd had. Ik hoorde een vrouwenstem schreeuwen, maar er gebeurt wel vaker iets. Maar ze bleef maar doorgaan. ‘Blijf bij me, blijf bij me’, hoorde ik haar roepen.’’



Ze liep naar buiten en zag wat er was gebeurd. ,,Ik vond het erg surrealistisch. Ik hoorde dat de dader zich had verstopt achter een auto en de man heeft opgewacht. Ik ben ontdaan en vind het heel bedreigend. Het is heel aangrijpend om dit mee te maken, zo dicht bij huis.”



De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de man. De dader is nog niet gevonden.