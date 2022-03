Slachtoffer maakt foto's van daders: drietal aangehouden na beroving met mes in Utrecht

Burgemees­ter Dijksma houdt vast aan omstreden ‘online gebiedsver­bod’ en wacht op uitspraak rechter

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma peinst er niet over het ‘online gebiedsverbod’ voor een 17-jarige jongen in te trekken. Volgens haar is het nu aan de rechter om uit te maken of het verbod juridisch houdbaar is.

9 maart