Slachtoffer verkeersruzie Utrecht lag 19 dagen in coma en had 33 breuken in gezicht

Zorgen om toeganke­lijk­heid van tramhalte bij St. Antonius­zie­ken­huis: onmogelijk voor rolstoe­lers

5 oktober Bij de sneltramhalte Merwestein in Nieuwegein is geen lift, heeft aan slechts één kant een hellingbaan en geen geleiding voor blinden en slechtzienden. Dat maakt de halte behoorlijk lastig bereikbaar voor mensen met een beperking. D66 in Nieuwegein maakt zich daar druk over en stelde er vragen over aan het college van b en w.