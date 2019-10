Slachtoffers ongeluk op A2 zijn vrouwen van 38 en 53 en man (53)

video Een gebouwde Wil­lem-Alexan­der (mét baard) en blokjes van rietsuiker: LEGO World is geopend

8:09 De herfstvakantie is in aantocht en dus is het weer tijd voor het jaarlijkse kinderfeestje in de Jaarbeurs in Utrecht: LEGO World. Met sokken over blokjes lopen (best pijnlijk) of met je mobiel LEGO-spoken vangen; de 19de beurs probeert te blijven vernieuwen.