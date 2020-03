Slachtoffers vrezen dat tramschutter Gökmen Tanis in rechtbank gaat haatzaaien: ‘Zijn houding doet veel verdriet’

Voor fysiek beperkte Dennis (43) is stallen van zijn driewieler in ondergrond­se stalling bijna niet te doen: ‘Het kan gebeuren dat ik omlaag dender’

10:19 De fysiek beperkte Dennis van Elten (43) heeft veel moeite zijn fiets te parkeren in de meeste ondergrondse fietsenstallingen in centrum Utrecht. Daar is een simpele oplossing voor. ,,Laat mensen die hun fiets onder in het rek stallen en niet fysiek beperkt zijn, extra betalen.”