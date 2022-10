Slapen in een oude seksboot kan nu, maar mag het ook? ‘Geen vergunning voor verhuur’

Aantal overlast­mel­din­gen van prostitu­tie aan huis is fors toegenomen: ‘Bij legalise­ren nog meer klachten’

Het aantal overlastmeldingen van mogelijke prostitutie in (sociale huur)woningen en hotels in Utrecht is de afgelopen tien jaar explosief toegenomen. Waren dit er in 2011 slechts zes, afgelopen jaar ging het om 84 meldingen. Dit maakt de noodzaak om thuiswerk voor sekswerkers te legaliseren des te urgenter, vinden sommigen.

