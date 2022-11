Slapende dakloze man in Hoog Catharijne door twee mannen beroofd, maar lopen tegen de lamp

In 25 jaar tijd is in Houten 60 miljoen kilo papier opgehaald

De Oud Papier Actie, oftewel OPA, in Houten bestaat 25 jaar. Bij de start in september 1997 waren er tienduizend woningen waar papier werd opgehaald, tegenwoordig is dat aantal bijna verdubbeld. Sinds de oprichting is er bijna 60 miljoen kilo papier ingezameld laat wethouder Wouter van den Berg (SGP) weten.

