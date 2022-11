Slavenhandelaar maakt plaats voor revolutieleider: nieuwe naam voor dit gebouw in Utrecht

Betaald parkeren als je aanschuift bij kerstdiner of paasont­bijt is ‘onaccepta­bel’ voor de VVD

De VVD legt zich niet neer bij het afschaffen van gratis parkeren op christelijke feestdagen in Utrecht. Volgens de partij is de invoering van betaald parkeren met kerst of pasen een ‘ordinaire belastingverhoging onder het mom van inclusie’.

14:40