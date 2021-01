Slingerende en dronken automobilist zet auto stil op A28 na stopteken van politie

Dit is wat je moet weten over de avondklok in Utrecht: ‘Het wordt geen heksen­jacht’

9:00 Dagen is erover gediscussieerd, maar morgenavond om 21.00 gaat toch echt de avondklok in. Wat gaan we daar in onze regio van merken? Ziet het blauw op straat van politie? Krijg ik meteen een bekeuring of eerst een waarschuwing? Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en andere experts over de avondklok.