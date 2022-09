Slopen of renoveren? Mitros en gemeente Nieuwegein komen na jaren met plan voor ‘gevangenisflats’

Singelloop verstoort busverkeer Utrecht: binnenstad niet bereikbaar

Het busverkeer in het centrum van Utrecht is zondag 2 oktober ernstig verstoord door de Singelloop. Bussen rijden via een omleidingsroute of in sommige gevallen helemaal niet. Ook in Zuilen en Overvecht moeten reizigers rekening houden met vertraging.

