Sluipen, kruipen, zoeken en vloeken om De Bilt in en uit te komen: ‘Gekkenwerk’

Het valt momenteel niet mee om De Bilt in en uit te komen. Er wordt gewerkt aan vrijwel alle belangrijke in- en uitvalswegen waardoor automobilisten, fietsers en zelfs buschauffeurs voor onaangename en chaotische verrassingen komen te staan. Ondanks een woud aan gele informatieborden.

De buschauffeur van lijn 77 rijdt vrijdagavond laat nietsvermoedend de gebruikelijke route als hij vlak voor de Biltse Rading stuit op een wegafzetting. Verbaasd draait hij om, om via de Berekuil en de Utrechtseweg alsnog koers te zetten naar De Bilt. Voor de passagiers is het, eenmaal in De Bilt aangekomen, wel een paar honderd meter extra lopen.

Voetbalsupporters

Een dag later stuiten honderden voetbalsupporters van Jonathan uit Zeist en DESTO uit Utrecht op afzettingen bij de Biltse Rading. Hun clubs spelen de promotiewedstrijd op neutraal terrein bij FC De Bilt, maar sportpark Weltevreden is alleen via omwegen of via het omzeilen van de wegafzettingen bereikbaar. Fietsers en automobilisten die vrezen het begin van de wedstrijd te missen, vloeken er flink op los.

Op de Utrechtseweg is het al dagen filerijden tijdens de spits. Omdat vrijwel iedereen via de Soestdijkseweg De Bilt inkomt, met de afsluiting van de Biltse Rading, is het hier extra druk. De afstelling van de verkeerslichten zorgen ervoor dat er steeds maar een paar auto’s door kunnen stromen. Ongeduldige autobestuurders kiezen massaal de busbaan.

Volledig scherm Hoe nu verder? Deze fietssters moeten er even over nadenken met al die afsluitingen in De Bilt. © Mel Boas

Maandagochtend is de Biltse Rading weer open voor auto’s, maar de kruising met de Blauwkapelseweg is afgesloten met hekken voor fietsers. Daar trekken tientallen onaangenaam verraste fietsers zich niets van aan, ze zigzaggen er behendig omheen. Tot ongenoegen van een paar werkmannen, die steeds opzij moeten en blijven herhalen dat deze kruising toch echt is afgesloten.

Heel De Bilt op de schop

Het zijn niet alleen werkzaamheden aan de Biltse Rading die voor ongemak zorgen. Zowat heel De Bilt gaat op de schop, zo lijkt het. De Leyenseweg ligt de komende maanden open voor werk aan de nutsvoorzieningen en riolering, net als de Kees Boekenlaan (riolering), de Planetenbaan (herbestrating) en nog een aantal straten in de gemeente.

De meeste hinder wordt veroorzaakt doordat De Bilt een nieuw verkeerscirculatieplan invoert. Om sluipverkeer aan banden te leggen, veranderen rijrichtingen en krijgen belangrijke wegen éénrichtingsverkeer. Dat gaat maanden duren.

Quote Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, of fietsen Inwoner van De Bilt op Facebook

Op plaatselijke facebookpagina’s regent het klachten over de verkeershinder. ‘Gisteravond op bezoek bij vrienden. Gepuzzeld hoe het dorp uit te komen. Op de terugweg stuitten we op een afgesloten Biltse Rading. Gekkenwerk’. Een andere inwoonster: ‘Dan ga ik straks maar weer via Groenekan, een hele file richting Wilhelminaweg’.

Wanneer dan?

Begripvolle reacties zijn er echter ook. Van voormalig VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer onder meer: ‘Wanneer moet men dan de Biltse Rading opknappen?’

‘Gewoon even aan wennen, was al lang aangekondigd’, aldus een andere bewoonster. Of: ‘Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, of fietsen’, zegt een inwoner.

Een woordvoerder van de gemeente De Bilt zegt dat de werkzaamheden maandagochtend een chaotische indruk kan hebben gegeven, maar voegt eraan toe dat er geen incidenten zijn geweest. ,,Op een aantal cruciale plekken staat borden om te informeren over de werkzaamheden. Daarnaast hebben bewoners en omwonenden een brief over de werkzaamheden gehad, en staat alles op de website van de gemeente en in huis-aan-huisbladen.”

