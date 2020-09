Smile! Pandajong Fan Xing voor het eerst op ‘echte’ foto in Ouwehands

Van interviews tot unieke foto’s: hier vind je alles over de Culemborg­se meubelindu­strie

14:34 Interviews met oud-meubelmakers, unieke foto’s en informatie over meubelfabrieken en hun meubelen uit de periode 1950-1970. Vanaf woensdag 14 oktober is dit allemaal te zien op een website over de Culemborgse meubelindustrie in de jaren 50 en 60.