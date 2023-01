Sneeuw in midden-Nederland: waarschuwing voor gladheid en onbegaanbare wegen

ANWB meldt rond half acht dat het verkeer op veel plekken in regio Utrecht langzaam rijdt. Volgens Rijkswaterstaat zijn er meer files dan gebruikelijk voor een vrijdagochtend. De langste zijn op de A27 richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Het advies is om indien mogelijk thuis te werken.

Vrijdag is de tweede dag van de landelijke staking in het openbaar streekvervoer. De tramlijnen in regio Utrecht rijden daardoor opnieuw niet. Ook een deel van de bussen valt uit.