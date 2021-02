Sneeuwballenbende bekogelt automobilisten en fietsers: drie arrestaties

Wie gooide een brandbom op het balkon van de vader (83) van Dominic? ‘Ik dacht meteen: dit is foute boel’

9 februari Vlammen voor het raam, een harde knal en voor hij iets kon doen stond de flat van een 83-jarige Vianees zaterdagavond in brand. Allemaal dankzij een vuurwerkbom die op het balkon was gegooid. Zoon Dominic Candela (32) is woedend en looft 2500 euro uit voor de tip die leidt tot aanhouding van de daders. ,,Het moet gewoon stoppen met die ellende in de wijk.’’