Snel meer duidelijk over asielzoekerscentra in Vijfheerenlanden: ‘Zetten in op kleinschalige locaties’

Kritiek op ‘late’ brief aan bewoners over asielzoe­kers­cen­trum: ‘Communica­tie is bedroevend’

Politieke partijen in Vijfheerenlanden vinden dat omwonenden eerder hadden moeten worden geïnformeerd over het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente. Bewoners kregen maandag een brief dat er woensdagavond over zou worden vergaderd. ‘Dat heeft voor veel onrust gezorgd’.

21 januari