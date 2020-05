Snelheden van 210 km/u en gevaarlijke achtervolgingen: politie heeft buik vol van maniakale coronaracers

Veertien ingenomen rijbewijzen op een zondag, snelheden van ruim boven de 210 kilometer per uur en vanwege de veiligheid afgebroken achtervolgingen. Het verkeersteam van de politie Midden-Nederland is wel wat gewend, maar afgelopen weken kijken ook zij hun ogen uit. ,,Het lijkt wel of mensen geen controle meer hebben over hun rechtervoet”, schetst leidinggevende Remy Douven.

Rijbewijzen

Wat opvalt is dat vrijwel alle overtreders mannen zijn. ,,Van de directeur in zijn Audi tot aan de schilder in zijn bestelbus. En van de jonge motorrijder die nog maar net zijn rijbewijs heeft, tot de snotneus in zijn Volkswagen Polo of Honda Civic.” Opvallend is verder dat 95 procent van de staande gehouden bestuurders direct begrip toont voor de situatie. ,,We zetten alleen bij de excessen mensen aan de kant. De overige vijf procent wordt in eerste instantie boos, maar begrijpt het na uitleg alsnog.”