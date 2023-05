Snelheidsduivel in Audi - gehuurd voor bruiloft - rijdt met 170 kilometer per uur door woonwijk in Utrecht

UPDATE Ernstig ongeluk met vrachtwa­gen op A27 bij Vianen: weg in één richting volledig afgesloten

De A27 bij Vianen in de richting van Utrecht was zaterdagavond urenlang volledige afgesloten. De oorzaak was een ernstig ongeluk dat gebeurde ter hoogte van Vianen, waarbij een vrachtwagen was betrokken. Eén persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.