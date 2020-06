Snorfietser overlijdt op mysterieuze wijze na botsing tegen paal

Vanaf 1 juli dansen op een festival? Dat blijkt zo simpel nog niet

20:44 Is de zomer dan tóch gered? ‘Evenementen zijn weer mogelijk vanaf 1 juli’, hoorden we premier Rutte gisterenavond zeggen. Maar Utrechtse organisatoren springen geen gat in de lucht. „We krijgen blije berichtjes van mensen dat ‘ze er weer bij zijn’, maar ondertussen zitten wij chagrijnig op kantoor, want we weten nog helemaal niet hoe.”