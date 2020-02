Snotschietende ambtenaar? Pesten op de werkvloer is niks nieuws volgens de vakbond

Gisteren werd duidelijk dat de Utrechtse ambtenaar, die sinds 1993 werkzaam was bij de gemeente, terecht is ontslagen. De man zou boeren en scheten laten en stukjes snot naar zijn collega’s schieten. Ook zou de ambtenaar, die sinds 1993 bij de gemeente Utrecht in dienst was, vrouwelijke collega’s intimideren en medewerkers treiteren. De man werd ontslagen nadat er een onderzoek werd gedaan naar zijn gedrag. Het hoger beroep dat hij als gevolg hierop aanspande, verloor hij.