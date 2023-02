Souhail Maatougui is klaar voor een nieuwe stap: ‘Ik ben te ambitieus om lang bij Vriendenschaar te blijven’

Ook Utrecht doneert 1 euro per inwoner voor hulpverle­ning Turkije en Syrië: ‘Het is héél, héél erg’

In navolging van andere steden maakt ook de gemeente Utrecht 1 euro per inwoner over naar het Rode Kruis voor hulpverlening in het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije en Syrië. Gezien het aantal inwoners komt dit neer op een bedrag van 362.000 euro.

9 februari