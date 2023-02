Spakenburg-trainer hoopt op ‘succesmoment’ tegen FC Utrecht: ‘We gaan voor elke procent die we hebben’

Spakenburg gaat zich dinsdagavond (20.00 uur) tegen FC Utrecht niet ingraven. ,,We stappen het veld op in de gedachte dat deze wedstrijd 45 minuten duurt”, vertelt Chris de Graaf in de aanloop naar het duel in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi.

De gedachten in het kamp van de ‘Blauwen’ gaan voorafgaande aan de kraker in de Domstad bijna automatisch terug naar de wedstrijd in de tweede ronde, toen eredivisionist FC Groningen met 2-3 verslagen werd. In de Euroborg maakte Spakenburg toen niet alleen indruk met de uitslag, maar ook met de getoonde strijdwijze. In het eerste bedrijf werden de Groningers bij vlagen namelijk op eigen helft vastgezet.

,,We beseffen dat FC Utrecht andere koek is dan FC Groningen, zeker in de huidige vorm”, aldus De Graaf. Toch hoopt de 35-jarige oefenmeester dat zijn elftal zich niet gaat verschansen op eigen helft.

,,Er zullen ongetwijfeld fases zijn waarin we worden teruggedrongen, dat is dan de verdienste van FC Utrecht. Maar waar het kan, zetten we ook druk op deze ploeg. We stappen het veld op in de gedachte dat deze wedstrijd 45 minuten duurt. Die mindset, die intensiteit, daar vraagt zo’n wedstrijd om.”

Levert het afjagen bijvoorbeeld succes op, dan beschouwt De Graaf dat als ‘kleine overwinningen’. ,,Door succesmomenten hoop je ook te groeien in zo’n wedstrijd.”

Laatste vier

Gevraagd naar de kansen om als derde amateurclub ooit – na IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016 - de laatste vier van het bekertoernooi te bereiken, dan schat De Graaf die kans op hooguit 5 procent. ,,Op basis van het kwaliteitsverschil zijn we op papier kansloos”, denkt hij zelfs. ,,Maar we gaan voor elke procent die we hebben.”

De wedstrijd in de Galgenwaard staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Ruim 2000 supporters van de ‘Blauwen’ zullen de kraker in het stadion bijwonen.

Volledig scherm Spakenburg viert de 1-0 van Floris van der Linden (vierde van rechts) tegen Jong FC Volendam, afgelopen weekend. © Pro Shots / Remko Kool

