Spannend: de examens zijn begonnen (en zoveel leerlingen doen er mee in de regio)

Ondanks dat de coronabeperkingen tot het verleden behoren, zijn de examenregels voor de ruim 188.000 kandidaten net als vorig jaar versoepeld . Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken, is er een extra herkansing mogelijk en mogen examenkandidaten het eindresultaat van één vak (geen kernvak) buiten beschouwing laten als zij daardoor kunnen slagen. Ook zijn er aanpassingen gemaakt in de normering.

In onderstaande tabel is te zien hoeveel leerlingen er in iedere Utrechtse gemeente eindexamen doen. In de stad Utrecht doen de meeste leerlingen examen: in totaal 3042. Rhenen is de ‘kleinste’ gemeente in de regio: hier doen slechts 58 leerlingen examen.