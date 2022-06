Spannende dag voor Utrechtse boeren: levert hun ‘schone’ stal voldoende milieuwinst op?

Twee maanden na verwoesten­de explosie ‘redden’ slopers nog knuffels uit puin van Bilthoven­se flat

Twee maanden na de verwoestende gasexplosie in de Bilthovense flat aan de Weegschaal is het nog onduidelijk of het gebouw wordt gesloopt. Het dak is gedeeltelijk van het pand en slopers halen speelgoedknuffels en enveloppen met verzekeringspolissen uit het puin.

13 juni