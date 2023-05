Spelers FC Utrecht en RKC weigeren in slotminuut te spelen uit protest tegen KNVB én ‘bekergooiers’

Silberbau­er baalt van hamstring­leed Dost, maar: het bouwen gaat onvermin­derd door bij FC Utrecht

Een overwinning morgenavond op RKC en FC Utrecht is definitief zeker van de play-offs om Europees voetbal. Coach Michael Silberbauer kijkt intussen ook al verder vooruit. ,,Het lijkt me logisch dat we nu al met de toekomst bezig zijn.”