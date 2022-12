Speurhonden snuffelen in kluisjes scholieren, maar politie vindt geen vuurwerk

Politie slaat slag bij Utrechtse ‘drugsfami­lie’: 7 arresta­ties, cocaïne en wiet gevonden

Wiet, cocaïne en een serie verdachten: de politie heeft gisteravond een slag geslagen in Utrecht Zuilen. Na een serie meldingen over drugsdealen in de Geuzenwijk zetten agenten een actie op.

11 november