Speurwerk op 95.000 kaartjes levert verrassing op: ooit lagen Utrechtse bossen vól met munitie

Vroeger zwom men tussen de dode varkens in de Singel: glossy over 100 jaar zwemmen in Woerden

Terwijl reikhalzend wordt uitgekeken naar de toekomst van de zwembaden Batenstein in Woerden en H20 in Harmelen, kijkt WoerdenSport dit jaar ook om naar 100 jaar georganiseerd zwemmen in de gemeente.

9 februari