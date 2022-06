Spinnen op flamenco tijdens de Vuelta? Dat kan op deze plekken in Utrecht

Na het binnenhalen van de start van de Spaanse wielerronde is de Domstad helemaal in de ban van het fietsen. De ploegentijdrit op de openingsdag is 23,7 kilometer lang en gaat via de Jaarbeurs naar Overvecht en Leidsche Rijn, en weer terug. Ook de tweede etappe begeeft zich voor een deel door Utrecht. Vanaf 's Hertogenbosch rijdt het peloton over de Utrechtse Heuvelrug, waarna de streep getrokken is bij het Science Park.

Fietscafé De Proloog

Op 9 augustus kan het in Amerongen bij fietscafé De Proloog. Eén dag later is het mogelijk voor KunstenHuis Idea in Soest, op 12 augustus is het spinnen op de markt in Zeist en op 13 augustus worden de beentjes rondgedraaid in Bibliotheek Neude. De laatste spingelegenheid is op 14 augustus voor Theo Meijer Sport in Leusden.