Splinternieuwe operatiekamer voor kinderen met een hersentumor in Wilhelmina Kinderziekenhuis

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is de eerste intra-operatieve mri operatiekamer van Nederland in gebruik genomen. In deze operatiekamer, die in samenwerking met UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum tot stand is gekomen, kunnen kinderen met een hersentumor beter geholpen worden. Maarten Lequin, kinderradioloog in het Wilhelmina Ziekenhuis legt uit hoe.

Wat kunnen jullie doen in deze operatieruimte?

,,Deze operatieve ruimte is gekoppeld aan een ruimte waarin mri-scans gemaakt kunnen worden. Als een chirurg een kind met een hersentumor opereert, kan hij als hij denkt de volledige tumor te hebben verwijderd direct een scan laten maken om te zien of dat klopt. Als dat niet het geval is, kan hij verder opereren.”

Wat is het grote voordeel?

,,Als de chirurg voorheen dacht dat de tumor volledig weg was, moest hij de schedel dichtmaken en het kind wakker laten worden uit de narcose om pas de volgende dag een mri te maken. Als dan blijkt dat er toch nog iets in de hersenen zit, moet het kind weer opnieuw onder narcose en geopereerd worden. Zo’n kind maakt al genoeg ellende mee en het is voor hen dan veel fijner dat dit allemaal in een keer kan.”

Quote Wij zijn de enige in Nederland. Het bestaat wel al twintig jaar wereldwijd, maar het is nog niet op veel plaatsen aanwezig omdat het erg duur is Maarten Lequin

Waarom is het belangrijk dat deze ruimte nu in gebruik genomen wordt?

,,Het is dus heel fijn voor kinderen en artsen om in een sessie alle nodige handelingen uit te kunnen voeren, maar we kunnen er ook veel van leren. Zo is het nog vrij onbekend wat er precies gebeurt met de hersenen tijdens een operatie. De algemene bloeddruk kan bijvoorbeeld goed zijn, terwijl er minder zuurstof of doorbloeding in de hersenen is. Met deze procedure kunnen we beter in kaart brengen wat er gebeurt.”

Hoe uniek is deze operatiekamer?

,,Wij zijn de enige in Nederland. Het bestaat wel al twintig jaar wereldwijd, maar het is nog niet op veel plaatsen aanwezig omdat het erg duur is. Ook is optimale samenwerking en kennis nodig. Omdat wij gecentraliseerde zorg bieden komt ongeveer 90 procent van alle kinderen met een hersentumor bij ons terecht. Daarom voelt het als onze verantwoordelijkheid de best mogelijk zorg te bieden en dat kan hiermee.”

Volledig scherm Maarten Lequin, kinderradioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. © Eigen foto Zou het ook voor volwassenen gebruikt kunnen worden?

,,Dit concept kan zeker ook voor volwassenen gebruikt worden, maar bij hen is het voordeel van deze set up minder groot, omdat de tumoren bij volwassenen een minder duidelijke grens hebben. We denken dat we het in de toekomst in ieder geval ook kunnen gebruiken voor andere aandoeningen bij kinderen zoals epilepsie.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.