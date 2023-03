Spookrijden en modderregenbogen: automobilisten omzeilen massaal wegafsluiting in rustige woonwijk

GOUDEN POLLEPEL Bij restaurant Toque Toque is de Thaise salade geweldig, maar de brownie van bakstenen

Het is wellicht kippigheid, maar bij Toque Toque dacht ik aan pluimkost. Een filétje, wat drumsticks of mijn lievelings: Kip à la Normande. Maar nee, in dit Utrechtse restaurant is de Big Green Egg de enige afgeleide. De kip lijkt gevlogen.