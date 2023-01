Sportcomplex Merwestein mogelijk voor 50 miljoen op de schop: ‘Bijdrage aan vitaal en gezond Nieuwegein’

Buren protesteer­den tegen de MS Princess, nu drinken ze aan boord koffie met de vluchtelin­gen

Goitom en Salam, beiden gevlucht voor de oorlog in Eritrea en de grillen van de dictator die hun land bestuurt, spelen een potje Mens erger je niet. Beiden zijn ze via Ter Apel naar Nieuwegein gekomen. Hier, aan boord van de MS Princess, hebben ze elkaar leren kennen. ,,We zijn vrienden geworden’’, zegt Goitom.

26 november