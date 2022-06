Sporthal Hoograven omgebouwd voor noodopvang asielzoekers, weinig privacy voor tijdelijke bewoners

De bedden staan klaar, de wasmachines draaien een proefrondje, in de gang zijn speciale koelkasten neergezet en sportcafé Tropical is omgetoverd tot eetzaal. Sporthal Hoograven is klaar voor de opvang van asielzoekers. Veel privacy is er niet voor de tijdelijke bewoners.

Het kabinet deed een dringende oproep aan veiligheidsregio’s om plekken voor noodopvang in te richten voor asielzoekers, omdat aanmeldcentrum Ter Apel uit zijn voegen barst. De gemeente Utrecht schoot te hulp en bouwde sporthal Hoograven om tot tijdelijke opvanglocatie. Deze plek werd geschikt bevonden omdat er voldoende douches en toiletten aanwezig zijn.

Maandagavond was er een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners in Hoograven. Tot 18 uur waren er slechts vier aanmeldingen binnengekomen voor de bijeenkomst, vertelt communicatieadviseur Karen Vlasblom. Zij is één van de mensen die geïnteresseerden vanavond bijpraat en rondleidt.

Scheidingswand

Vlasblom ging afgelopen vrijdag met een buurtwerker door de wijk om de stemming te peilen. Tijdens haar gesprekken ontdekte ze een positieve grondhouding bij omwonenden; zij vinden het volgens haar fijn dat de asielzoekers eindelijk een plek krijgen. Wel is er soms wat vrees over wat men daar in de praktijk van gaat merken.

In de sportzaal zijn verschillende ruimtes gecreëerd door middel van scheidingswanden. Een ruimte bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht slaapplekken. Privacy is een punt van zorg. Gezinnen krijgen, zover mogelijk, wel een eigen ruimte. In de hal staan grote koelkasten voor algemeen gebruik. Even verderop is een washok, waar gloednieuwe machines een proefrondje draaien. De naastgelegen kantine heeft een kleine verbouwing ondergaan om later deze week te kunnen dienen als eet- en recreatiezaal.

Wat de herkomst is van de asielzoekers is niet bekend. In ieder geval gaat het niet om Oekraïense vluchtelingen, die worden elders in de stad al opgevangen. De hal kan tot 1 augustus gebruikt worden als noodopvang. In Hoograven is plek voor maximaal 100 asielzoekers.

