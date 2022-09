Sportwethouder over ‘hondensoap’: EDO had wedstrijd kunnen spelen buiten eigen sportpark

Volgens de woordvoerder had EDO in overleg met de gemeente de wedstrijd elders kunnen afwerken. ,,We hebben, zoals bij elke Utrechtse voetbalvereniging, namelijk de mogelijkheid om eventueel uit te wijken naar een ander sportveld. Daar is afgelopen weekend geen gebruik van gemaakt.’’ De gemeente is al geruime tijd in overleg met EDO over onder andere de planning van wedstrijden. Eind dit jaar wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.