St. Antonius krijgt speciale spoedeisende hulp voor kinderen

Meer aandacht

Op dit moment is de acute zorg voor kinderen verdeeld over drie plekken: op de SEH in Nieuwegein, de SEH in Utrecht en de kinderafdeling in Nieuwegein. Deze verdeling is geen ideale situatie voor de acute kindzorg, omdat patiënten, zorgverleners, kennis, ervaring en apparatuur te verspreid zijn, vindt het ziekenhuis.