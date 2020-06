Staatssecretaris: ‘Er blijven geen mariniers achter op kazerneterrein in Doorn’

Echt stil is het niet in het tijdelijke Stiltecen­trum in Hoog Catharijne

20:00 Verscholen tussen de winkels is in alle stilte de ontmoetingsruimte van het Stiltecentrum in het drukke Hoog Catharijne geopend. Sinds maart was de plek voor bezinning en ontmoeting enkel open voor gebed, maar nu mogen mensen er ook weer terecht voor een goed gesprek of een kopje koffie. Toch komen er maar weinig bezoekers. Oorzaak: corona. En écht stil is het er ook niet.