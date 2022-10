Staatssecretaris trapt griepprikcampagne af in Leidsche Rijn: ‘Extra belangrijk prik te nemen’

Het belang van de griepprik is volgens huisarts Fenneken Meulink van Julius Gezondheidscentra wellicht groter dan ooit. ,,Juist nu we elkaar weer allemaal zien en de druk op de zorg hoog is, is het extra belangrijk om de griepprik te nemen. Zo zorgen we samen dat kwetsbaren minder risico lopen om de griep op te lopen.”