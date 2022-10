Stadion Galgenwaard blijft voor FC Utrecht-fans uit regio onbereikbaar: tram en bus stoppen er niet

Is dit de kleinste koffiebar van Nederland? Op minder dan 6 vierkante meter tapt Justine haar koffie

Een gemiddelde studentenkamer is groter, maar het maakt Justine Huyghe niets uit. Joli Café, haar nieuwe koffietentje in het centrum van Maarn is met slechts 5,6 vierkante meter misschien wel de kleinste koffiecorner van Nederland. Zaterdagmiddag tapt de Vlaamse de eerste koffie, die ook nog eens met lokale ingrediënten wordt geserveerd.

29 oktober