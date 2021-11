Stadsbus rijdt in Utrecht van de busbaan het talud op, zeker vier gewonden

Illegaal gokken? Bij Turks koffiehuis werd gewoon bingo gespeeld, maar ze moesten wel voorgoed dicht

Gezellig een potje bingo spelen na de gezamenlijke maaltijd tijdens de ramadan. Klanten konden daarbij een tosti-apparaat, knipbeurt bij een kapper of maaltijdbon winnen. Een Turks koffiehuis in Utrecht zag er geen kwaad in, maar de gemeente wel en sloot de zaak permanent. De hoogste rechter fluit de gemeente nu terug.

25 november