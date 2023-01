Staking vuilnismannen leidt tot ‘verrommeling en vervuiling’ in Utrecht

Niet alleen de vuilnismannen gaan staken. Medewerkers van Stadsbedrijven, die de openbare ruimte in Utrecht schoonhouden en het groenonderhoud verzorgen, leggen dinsdag het werk ook neer. Vakbonden FNV en en CNV hebben opgeroepen tot de staking. De bonden kunnen het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die optreedt als vertegenwoordiger van de werkgevers, niet eens worden over een loonsverhoging.

De vakbonden gaan ervan uit dat het merendeel van de medewerkers van Stadsbedrijven het werk voor een week neerlegt. Als de bonden gelijk krijgen, zullen de gevolgen van de staking zichtbaar zijn in de stad, schrijft wethouder Linda Voortman (GroenLinks) in een brief aan de gemeenteraad. ‘Naar verwachting zal dit leiden tot een verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte.’

Bierboot

De grootste problemen verwacht de gemeente rond de ondergrondse containers. Als de containers eenmaal vol zitten, is de kans groot dat afval er naast wordt gezet. In de binnenstad en in Utrecht-Oost, waar (rest)afval nog bovengronds wordt ingezameld, zijn de gevolgen van de staking ook merkbaar.

De afvalscheidingstations blijven naar verwachting gesloten. De dienstverlening van de bierboot (bevoorrading horeca) en de afvalboot in de binnenstad staat volgens wethouder Voortman ‘onder druk’.

De aangekondigde staking valt binnen het het recht om actie te voeren, zoals is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest, stelt Voortman. Maar in plaats van te staken, zouden de bonden weer aan tafel moeten komen zitten, stelt zij. ‘Want alleen door in gesprek te blijven over het realiseren van een nieuwe cao kan daadwerkelijk op korte termijn iets concreets geboden worden aan alle medewerkers.’

