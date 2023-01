Staking vuilnismannen mogelijk ook in Woerden niet onopgemerkt: Glasbak vol? ‘Houd glas iets langer thuis’

Hoe schaapher­der Vincent een van de gastarbei­ders was die het dorp Zuilen kleurde: museum zet er de schijnwer­pers op

Het werk was zwaar en ze werden niet altijd gastvrij onthaald. Maar veel gastarbeiders die naar het dorp Zuilen kwamen, bleven. In het Museum van Zuilen is een tentoonstelling gewijd aan de mannen die soms geen idee hadden aan wat voor een avontuur ze begonnen.

28 januari