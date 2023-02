Stampvolle bussen door staking personeel streekvervoer: ‘Ik ga echt niet wandelen hoor’

Veel minder stads- en streekbussen en weinig rijdende trams. Sinds vandaag staken chauffeurs in het streekvervoer in Utrecht en omgeving. En dat zorgde maandagochtend voor veel drukte en twijfels op Utrecht Centraal.

Het is maandagochtend 09.15 uur en druk bij buslijn 41, heel druk. Op het bord met reizigersinformatie wemelt het van de zwarte balkjes met uitgevallen busritten. Maar deze bus richting Wijk bij Duurstede rijdt wel gewoon. Daarom wachten hier heel veel mensen op de stoep en is het dringen.

Geen plek meer

Als de bus na enige tijd wachten komt aangereden, is de mensenmassa inmiddels zo groot dat lang niet iedereen meer in deze ene bus lijkt te passen. En een minuut later is na enig gedrang duidelijk dat een plek bemachtigen inderdaad niet voor iedereen is weggelegd. Gedesillusioneerd blijven tientallen reizigers staan waar ze stonden.

Drukte rond de wél rijdende bus op Utrecht Centraal.

,,Gaan we dit echt doen?”, zegt de ene studente vertwijfeld tegen de andere. De meiden denken na of ze moeten gaan lopen, of dat ze een andere bus moeten pakken dan anders. Ze kiezen de laatste optie. ,,Ik ga echt geen twintig minuten wandelen hoor.” Ze sluiten aan bij de volgende massa, die probeert via een van de wel rijdende bussen op hun plek van bestemming te komen.

Wachten, wachten, wachten

Aan de andere kant is het bij het andere busplatform juist opvallend rustig. Want hier rijdt nauwelijks een bus. Op de bankjes berusten groepjes reizigers in hun lot: het is wachten, wachten, wachten vandaag en hun plek van bestemming is veel minder snel in beeld dan anders.

Een zeer rustig busstation midden in de maandagse ochtendspits.

Dat heeft alles te maken met de oproep van de vakbonden FNV en CNV: zij hebben hun leden in het openbaar vervoer opgeroepen om te staken van vandaag tot en met vrijdag. Betere arbeidsvoorwaarden willen zij voor het personeel van stads- en streekbussen, de tram en metro. Hoge werkdruk, veel zieken en een laag salaris zijn debet aan die eis.

Stampvol

Gestaakt wordt door een deel van de medewerkers die lid zijn van een vakbond. Medewerkers die geen lid zijn of niet willen staken werken wel gewoon, vandaar dat nog best wel wat bussen toch gewoon rijden en stampvol vertrekken, zoals bijvoorbeeld ook lijn 28, de lijn die door U-OV afgeraden is om te nemen in de spits.

Veel vervallen busritten op Utrecht Centraal.

U-OV heeft vanwege de vele stakers sowieso een negatief reisadvies afgegeven. Volgens U-OV rijden de trams op lijn 20, 21 en 22 vandaag niet. Meer dan de helft van de bussen rijdt wel: Zestig procent van de chauffeurs is gewoon uitgereden.

Onderhandelingen stroef

Ondertussen verlopen de onderhandelingen over een nieuwe cao tussen de vakbonden en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) stroef. Het loonbod van de werkgevers is 8 procent, met maatregelen die de werkdruk moeten verlagen. Opgeteld zou dit de arbeidsvoorwaarden met 11 procent verbeteren.

Fred Kagie, voorzitter van de VWOV stelt: ,,We willen afspraken die de werkdruk verlagen. We hebben ook een regeling voorgesteld waarbij je vanaf 63 jaar 60 procent kunt werken, 80 procent betaald krijgt en 100 procent pensioen opbouwt.’’ Deze regeling is volgens hem een belangrijke maatregel om oudere werknemers te ontzien.

Cao niet voor roosterzaken

Vakbonden willen volgens hem roosterzaken heel gedetailleerd vastleggen in de cao. ,,Maar hier is een cao niet voor. Dan krijgen we onhanteerbare werk- en roosterafspraken. Je kunt niet op minuten-niveau dezelfde afspraken maken voor een dienst van een chauffeur op het Groningse platteland, en voor die van een chauffeur in de stad Utrecht.”

Volgens Kagie klopt ook het ziekteverzuimpunt niet: ,,Dat ligt in de sector rond de 10 procent. Vakbonden spreken over 25 procent. Dit is feitelijk echt onjuist. We zien ook in de vervoerbedrijven dat het ziekteverzuim sinds corona hoger is. Dit willen we aanpakken en daar doen we voorstellen voor.” Hij noemt staken zinloos: ,,We hebben eerder 8 procent loonsverhoging geboden en veel extra maatregelen. We hebben de vakbonden uitgelegd dat dit pakket de grens was van wat we konden bieden. Dit is geen nieuwe nullijn. Er komt geen hoger bod door deze stakingen.”



