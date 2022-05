Station Utrecht-CS ontruimd, mogelijk explosief aangetroffen

UPDATE Klopjacht op bestelbus met drie inzitten­den eindigt in Lunetten: ‘Levensge­vaar­lij­ke capriolen’

Een wilde politieachtervolging met ‘levensgevaarlijke capriolen’ is in de nacht van dinsdag op woensdag na een klopjacht abrubt geëindigd in de Utrechtse wijk Lunetten. Drie verdachten zijn aangehouden, na een vlucht van tientallen kilometers.

4 mei